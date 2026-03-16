16/03/2026
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Resultado da Lotomania de hoje: Concurso 2900 acumulou (16)

Ninguém levou a bolada de 20 acertos e o prêmio disparou! Veja agora os números sorteados no concurso 2900 e descubra se você ganhou nas faixas menores.

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Bilhete e resultado da Lotomania de hoje, concurso 2900 acumulado.
Foto: Divulgação

A noite desta segunda-feira (16) terminou sem um novo milionário na praça, mas com um prêmio recheado para o próximo sorteio. A Caixa Econômica Federal acaba de divulgar o resultado da Lotomania de hoje concurso 2900, e a principal notícia é que o prêmio máximo acumulou, já que ninguém acertou as 20 dezenas e nem mesmo a cobiçada faixa de “zero acertos”.

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O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Apesar de o prêmio principal ter acumulado, uma única aposta bateu na trave, fez 19 acertos e vai levar para casa quase meio milhão de reais. Confira abaixo os números sorteados e o rateio completo detalhado pelo ContilNet.

🔢 Números sorteados da Lotomania (Concurso 2900)

As 20 dezenas sorteadas no globo da Caixa nesta noite de segunda-feira foram:

  • 04 – 11 – 14 – 26 – 27 – 29 – 30 – 35 – 40 – 41 – 43 – 58 – 62 – 64 – 83 – 90 – 92 – 95 – 96 – 98

💰 Rateio: Tabela completa de ganhadores

Se você não acertou os 20 números, confira bem o seu bilhete, pois a Lotomania premia diversas faixas. O grande destaque da noite foi uma aposta solitária que fez 19 pontos. Veja a divisão exata do dinheiro:

  • 20 acertos: Não houve acertador

  • 19 acertos: 1 aposta ganhadora (R$ 483.671,82)

  • 18 acertos: 50 apostas ganhadoras (R$ 3.069,63 para cada)

  • 17 acertos: 429 apostas ganhadoras (R$ 357,76 para cada)

  • 16 acertos: 2.665 apostas ganhadoras (R$ 57,59 para cada)

  • 15 acertos: 11.763 apostas ganhadoras (R$ 13,04 para cada)

  • 0 acertos: Não houve acertador

A arrecadação total deste concurso fechou em R$ 5.007.063,00.

🗓️ Quando é o próximo sorteio e qual o valor?

Com o prêmio acumulado em R$ 4.240.108,22, a estimativa oficial da Caixa para o próximo sorteio da Lotomania (Concurso 2901) disparou.

O próximo globo vai girar na quarta-feira, dia 18 de março de 2026, com um prêmio estimado e imperdível de R$ 5.000.000,00. Não perca a chance de registrar a sua aposta!

Por: Redação ContilNet

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