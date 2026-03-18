Resultado da Megasena de hoje, concurso 2985

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Megasena
CONCURSO 2985
06
08
21
32
41
60
Data oficial do sorteio: 17/03/2026
Detalhes do Sorteio
A Caixa Econômica Federal realizou nesta 17/03/2026 o sorteio do concurso 2985 da Megasena. O evento revelou os números da sorte.
As dezenas sorteadas foram: 06, 08, 21, 32, 41, 60. Segundo informações oficiais, o sorteio ocorreu com toda a transparência necessária para garantir a legitimidade do processo.
Premiação e Ganhadores
Sobre a premiação: 6 acertos pagou . Milhares de brasileiros realizaram suas apostas, mantendo viva a expectativa de conquistar os prêmios da modalidade.
Fique atento ao portal ContilNet Notícias para conferir as tabelas completas de ganhadores e as datas dos próximos concursos da Megasena.
Fonte: ContilNet Notícias | Resultados Oficiais da CEF.