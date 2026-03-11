11/03/2026
ContilPop
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem
Advogada de celebridades estreia coleção focada em “roupas para divórcio”
Faustão aparece sorridente ao lado do genro Julinho Casares em foto rara
Mãe de Oruam, vira foragida da justiça após comemorar nascimento da neta
Zé Felipe defende Leonardo após polêmica com José Leonardo
BBB26: Babu faz revelação sobre relação com Chaiany no reality
Modelo Pauline Tantot e Neymar Jr reagem a polêmica de curtida no Instagram
Do bullying ao sucesso: conheça a jovem que transformou condição rara em fama na internet

Resultado do Concurso de Blocos de Rio Branco deve sair nesta quinta, diz presidente da FGB

Comissão está finalizando os últimos detalhes e resultado final deve ser divulgado até amanhã, diz presidente da FGB

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Comissão deve divulgar resultado nesta quinta-feira (12). Foto: ContilNet

O resultado final do Concurso de Blocos Carnavalescos com Bateria – Carnaval 2026 deve ser divulgado até nesta quinta-feira (12). A informação foi confirmada pelo presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Viegas, que enfatizou que a comissão está finalizando todos os detalhes para que tudo saia conforme o edital.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O problema iniciou com o julgamento artístico feito pelos jurados foi mantido, sem identificação de erro material ou ilegalidade. No entanto, foi constatado que um dos blocos manteve carro alegórico na pista por tempo superior ao limite de tolerância previsto no item 6.5 do edital.  A regra estabelece perda de um ponto a cada cinco minutos excedentes. Com a aplicação da penalidade progressiva, houve ajuste na nota do quesito correspondente e, consequentemente, mudança na classificação geral do certame.

“Eles [componentes da comissão] sentaram o final de semana e ainda estão vendo os últimos detalhes, e eu acho que até amanhã [quinta-feira, 12] sai o resultado final de todos os ciclos. É uma coisa que a gente tem que cumprir, como determina o edital, para não ter nenhuma dúvida ou questão sobre o resultado”, enfatizou

Viegas também comentou sobre o problema, em que um dos blocos acabou mantendo o carro alegórico na pista além do tempo permitido pelo item 6.5 do edital, o que gerou perda de pontos progressiva: “A regra é clara: um ponto a cada cinco minutos excedentes. Seguimos o edital à risca e o julgamento artístico dos jurados foi mantido, sem identificação de erro ou ilegalidade”, explicou Klowsbey Viegas.

Transparência e atenção ao edital

Sobre futuras edições, Klowsbey reforçou: “O edital é para se cumprir. Tanto os coordenadores dos blocos quanto os participantes devem ter atenção à leitura de cada artigo e item do edital. Assim, garantimos transparência e igualdade de tratamento a todos os competidores”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.