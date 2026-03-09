09/03/2026
Resultado Lotofácil 3615: Confira as dezenas desta segunda

Sorteio de R$ 1,7 milhão acabou de acontecer no Espaço da Sorte em São Paulo. Pegue seu bilhete e veja se você é o mais novo milionário do Brasil.

Bolas sorteadas no Resultado Lotofácil 3615 de hoje.
Foto: Divulgação/Caixa

A Caixa Econômica Federal acabou de realizar, na noite desta segunda-feira (9), o sorteio do Resultado Lotofácil 3615. O evento aconteceu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas hoje é de R$ 1,7 milhão. Milhares de apostadores de todo o Brasil já estão conferindo seus bilhetes.

Números Sorteados – Lotofácil 3615

Confira abaixo as 15 dezenas sorteadas na noite de hoje:

01 – 03 – 04 – 07 – 08

10 – 11 – 13 – 15 – 18

19 – 21 – 22 – 24 – 25

(Atenção: A Caixa ainda está processando o rateio para confirmar se houve ganhadores na faixa principal ou se o prêmio acumulou para o sorteio de amanhã).

Premiação e Rateio

A Lotofácil premia apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os valores fixos para as faixas menores são:

  • 11 acertos: R$ 6,00

  • 12 acertos: R$ 12,00

  • 13 acertos: R$ 30,00

Os prêmios para 14 e 15 acertos variam de acordo com a arrecadação do concurso. A lista detalhada de ganhadores por cidade será liberada pela Caixa nas próximas horas e atualizaremos esta matéria.

Como resgatar seu prêmio?

Se você foi um dos sortudos do Resultado Lotofácil 3615, o resgate depende do valor ganho:

  • Prêmios líquidos de até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

  • Valores acima desse limite devem ser resgatados exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e o recibo de aposta original e premiado.

  • Prêmios iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.

Lembre-se: O ganhador tem até 90 dias após a data do sorteio para retirar o dinheiro. Após esse prazo, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Fonte: Redação ContilNet com informações das Loterias Caixa

