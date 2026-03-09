A Caixa Econômica Federal acabou de realizar, na noite desta segunda-feira (9), o sorteio do Resultado Lotofácil 3615. O evento aconteceu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.
O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas hoje é de R$ 1,7 milhão. Milhares de apostadores de todo o Brasil já estão conferindo seus bilhetes.
Números Sorteados – Lotofácil 3615
Confira abaixo as 15 dezenas sorteadas na noite de hoje:
01 – 03 – 04 – 07 – 08
10 – 11 – 13 – 15 – 18
19 – 21 – 22 – 24 – 25
(Atenção: A Caixa ainda está processando o rateio para confirmar se houve ganhadores na faixa principal ou se o prêmio acumulou para o sorteio de amanhã).
Premiação e Rateio
A Lotofácil premia apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os valores fixos para as faixas menores são:
11 acertos: R$ 6,00
12 acertos: R$ 12,00
13 acertos: R$ 30,00
Os prêmios para 14 e 15 acertos variam de acordo com a arrecadação do concurso. A lista detalhada de ganhadores por cidade será liberada pela Caixa nas próximas horas e atualizaremos esta matéria.
Como resgatar seu prêmio?
Se você foi um dos sortudos do Resultado Lotofácil 3615, o resgate depende do valor ganho:
Prêmios líquidos de até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Valores acima desse limite devem ser resgatados exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e o recibo de aposta original e premiado.
Prêmios iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.
Lembre-se: O ganhador tem até 90 dias após a data do sorteio para retirar o dinheiro. Após esse prazo, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).
Fonte: Redação ContilNet com informações das Loterias Caixa