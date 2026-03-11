11/03/2026
Raro! Ninguém acertou as 15 dezenas no sorteio desta terça-feira (10) e prêmio para o concurso de hoje dispara para R$ 5 milhões. Veja quem faturou a quina com 14 acertos.

Foto: Divulgação/Caixa

Aconteceu o que é raro na loteria mais popular do Brasil: a Lotofácil acumulou! A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da noite desta terça-feira (10) e nenhum apostador conseguiu acertar a faixa principal. Com isso, a busca pelo resultado Lotofácil 3632 explodiu na manhã desta quarta-feira (11), com milhares de pessoas conferindo se pelo menos garantiram os prêmios secundários.

Se você registrou o seu volante de R$ 3,00 na lotérica ou pelo aplicativo oficial, pegue o bilhete e confira se você faturou alguma das outras faixas de premiação.

Os 15 números da Lotofácil 3632

O sorteio ocorreu pontualmente às 20h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes da Caixa.

As 15 dezenas sorteadas pelo globo foram:

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25

Premiação: Ninguém cravou os 15 pontos

De acordo com o rateio oficial divulgado pela Caixa Econômica na noite de ontem, não houve acertador para os 15 acertos.

Porém, as faixas secundárias garantiram um excelente dinheiro extra para milhares de brasileiros. Mais de 300 pessoas “bateram na trave”. Confira os valores oficiais pagos:

  • 14 acertos: 344 apostas ganhadoras (R$ 1.374,06 cada).

  • 13 acertos: 9.208 apostas ganhadoras (R$ 35,00 cada).

  • 12 acertos: 116.971 apostas ganhadoras (R$ 14,00 cada).

  • 11 acertos: 606.455 apostas ganhadoras (R$ 7,00 cada).

Prêmio de hoje dispara para R$ 5 Milhões

Como ninguém levou o prêmio principal ontem, a grande notícia para os apostadores é que a estimativa do prêmio para o próximo concurso saltou drasticamente.

O concurso 3633, que será sorteado hoje, quarta-feira (11) a partir das 20h, tem um prêmio estimado em R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais).

As apostas para tentar a sorte nesse prêmio milionário podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje, em qualquer casa lotérica do país ou sem sair de casa, através do portal e aplicativo Loterias Caixa.

Fonte: Redação ContilNet com informações das Loterias Caixa

