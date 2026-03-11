A sorte passou raspando, mas o prêmio principal continua sem dono! A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta terça-feira (10) o sorteio do concurso 2982 da loteria mais famosa do Brasil. O resultado Mega-Sena 2982 foi revelado diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo, e a busca pelas dezenas explodiu na internet nesta manhã de quarta-feira (11).

Se você fez a sua fezinha nas casas lotéricas ou pelo aplicativo e ainda não conferiu o bilhete, pegue o papel e confira abaixo se você é um dos novos ganhadores das faixas secundárias.

Números sorteados na Mega-Sena 2982

As seis dezenas sorteadas pelo globo da Caixa Econômica Federal no concurso 2982 foram:

02 – 35 – 41 – 46 – 49 – 58

De acordo com o rateio oficial divulgado pela Caixa, ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal da faixa da Sena acumulou mais uma vez.

Quantas pessoas ganharam na Quina e na Quadra?

Mesmo com o prêmio principal acumulado, dezenas de brasileiros acordaram mais ricos hoje após baterem na trave. As faixas secundárias de premiação da Mega-Sena 2982 pagaram valores expressivos:

5 acertos (Quina): 27 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar para casa R$ 87.399,64 .

4 acertos (Quadra): 2.786 apostas ganhadoras. Cada um dos acertadores garantiu o prêmio de R$ 1.396,18.

Atenção: Os ganhadores têm o prazo de 90 dias após a data do sorteio para resgatar o prêmio. Valores acima de R$ 2.259,20 só podem ser retirados diretamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original, CPF e o recibo de aposta original premiado.

Quando é o próximo sorteio e qual o valor?

Como a Mega-Sena 2982 acumulou, a estimativa do prêmio principal para o próximo concurso saltou de forma impressionante.

O próximo sorteio (concurso 2983) acontecerá nesta quinta-feira, 12 de março, a partir das 21h (horário de Brasília). O valor estimado do prêmio que será disputado é de impressionantes R$ 65 milhões. As apostas já estão abertas e podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio, custando R$ 6,00 o bilhete simples.

Fonte: Redação ContilNet com dados das Loterias Caixa