A sorte grande mais uma vez guardou o seu prêmio máximo. A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta quinta-feira (12 de março) o sorteio do concurso Mega-Sena 2983, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Nenhum apostador conseguiu cravar as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio, que já era de R$ 65 milhões, acumulou novamente e está estimado em incríveis R$ 75.000.000,00 para o próximo sorteio, que acontecerá neste sábado (14).

A busca pelo resultado da Mega-Sena 2983 está movimentando a manhã desta sexta-feira, principalmente porque, apesar do prêmio principal ter acumulado, milhares de brasileiros amanheceram com dinheiro no bolso graças à Quina e à Quadra.

O ContilNet traz o detalhamento completo do rateio para você conferir se o seu bilhete está premiado!

🔢 Números Sorteados na Mega-Sena 2983

Confira as seis dezenas sorteadas no concurso desta quinta-feira (12/03/2026):

03 – 15 – 30 – 32 – 40 – 52

💰 Rateio: Quantos ganhadores tiveram na Mega-Sena 2983?

Mesmo sem um milionário na faixa principal, a Mega-Sena fez a alegria de apostadores que bateram na trave. Veja como ficou a divisão dos prêmios:

6 acertos (Sena): Não houve ganhadores (Prêmio acumulado em R$ 75 milhões).

5 acertos (Quina): 35 apostas ganhadoras. Cada um vai levar para casa R$ 68.098,14 .

4 acertos (Quadra): 2.957 apostas ganhadoras. Cada um receberá o prêmio de R$ 1.328,62.

(Nota: Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para resgatar os valores em agências da Caixa ou unidades lotéricas, dependendo do montante).

🗓️ Quando é o próximo sorteio?

Se você não ganhou desta vez, a chance de mudar de vida chega rápido. O próximo concurso da Mega-Sena, com o prêmio estimado em R$ 75 milhões, será realizado neste sábado, dia 14 de março de 2026, às 20h (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada no país ou pela internet, através do portal e aplicativo oficial das Loterias Caixa. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 6,00.