15/03/2026
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Resultados da rodada do Brasileirão hoje e Classificação (15)

Perdeu os jogos de domingo? Confira todos os placares do fim de semana, incluindo o clássico San-São e o épico 3 a 3 no Mineirão, e veja como ficou a tabela.

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Placar de estádio iluminado ilustrando os resultados da rodada do Brasileirão hoje.
Foto: Divulgação

O domingo (15) de futebol foi de tirar o fôlego e entregou tudo o que o torcedor mais gosta: clássicos disputados, zebras fora de casa e uma verdadeira chuva de gols no encerramento da noite. Com o fim de todas as partidas deste fim de semana, as buscas pelos resultados da rodada do Brasileirão hoje dispararam na internet, já que os tropeços embolaram de vez a tabela.

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Se você estava longe da TV ou acompanhou apenas o jogo do seu time do coração, o ContilNet preparou o resumo completo de todos os placares deste domingo agitado.

⚽ Resumo dos Placares: Clássicos e muitos gols

A rede balançou 19 vezes nos sete jogos que movimentaram o domingo. O grande destaque da noite ficou para o eletrizante empate em 3 a 3 no Mineirão, além da vitória importante do São Paulo fora de casa e do triunfo do Bahia em pleno Beira-Rio.

Confira o placar final dos confrontos de hoje (15/03):

  • Fluminense 3 x 2 Athletico-PR: Emoção e cinco gols no Maracanã.

  • Santos 1 x 1 Corinthians: O clássico paulista na Vila Belmiro terminou tudo igual.

  • Internacional 0 x 1 Bahia: Visitante indigesto! O Tricolor de Aço surpreendeu os donos da casa no Beira-Rio.

  • Palmeiras 1 x 0 Mirassol: Vitória magra, mas fundamental, na Arena Palmeiras.

  • Coritiba 1 x 0 Remo: O Coxa fez o dever de casa e garantiu os três pontos no Couto Pereira.

  • Red Bull Bragantino 1 x 2 São Paulo: O Tricolor paulista buscou uma grande vitória no interior.

  • Cruzeiro 3 x 3 Vasco: Um espetáculo de seis gols no Mineirão para fechar o domingo com chave de ouro.

📊 Tabela de Classificação Atualizada

Com a bola rolando em tantos estádios simultaneamente, a matemática do campeonato mudou drasticamente. A vitória do São Paulo e os empates nos clássicos colocaram novas equipes na briga pela parte de cima e afundaram outros times na zona de perigo.

Não perca tempo fazendo contas! Para saber exatamente a posição do seu time, os pontos ganhos, saldo de gols e quem está na zona de classificação, acesse agora a nossa Tabela de Classificação do Brasileirão atualizada em tempo real clicando aqui.

Dica: Salve o link da nossa tabela nos seus favoritos para não perder nenhuma movimentação até a última rodada do campeonato!

Por: Redação ContilNet

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