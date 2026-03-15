16/03/2026
ContilPop
Em meio à repercussão do caso Hytalo Santos, influenciadora Kamylinha revela gravidez
Maria Fernanda Cândido é 1ª brasileira a usar alta joalheria Tiffany no Oscar 2026
Ary Fontoura critica atitude de Milena com Jonas no BBB 26
Milena do BBB 26 vira alvo de pedidos de expulsão após polêmicas com Jonas
Antes e depois de Fernanda Lima: apresentadora abandona loiro e adota visual morena chic
Duda Itaparica desabafa sobre ataques após expor mensagens de Alberto Cowboy
Eliana estreia programa ‘Em Família’ na TV Globo e celebra representatividade feminina
Escândalo familiar: Entenda por que o irmão de Luciana Gimenez foi parar na delegacia
Enquete BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro disputam o 9º Paredão
MC Urubuzinho preso pela Polícia Civil por disparos e apologia a facções

Reta final de Três Graças escapa de Copa do Mundo e eleições

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
reta-final-de-tres-gracas-escapa-de-copa-do-mundo-e-eleicoes
Reta final de Três Graças escapa de Copa do Mundo e eleições

Alguns eventos do nosso calendário costumam incomodar bastante os autores de novelas, porque interferem no número de aparelhos ligados ou simplesmente tiram atenção do produto.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Estão incluídos nessa lista as festas de fim de ano, o Carnaval, decisões de campeonatos, feriados (ninguém gosta de estrear em dia de descanso), Copa do Mundo e Eleições.

“Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, bateu de frente com alguns desses eventos, mas conseguiu escapar de Copa do Mundo e Eleições.

Um alívio!

A responsabilidade de encarar esses “tormentos” foi passada para Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que vem aí com “Quem Ama Cuida”.

O folhetim estreia em 18 de maio e reúne um time de peso, liderado por Antônio Fagundes, Tony Ramos, Leticia Colin e Mariana Ximenes.

Como antecipado, haverá um capítulo especial de estreia, com a clara intenção de segurar ou amarrar o telespectador, e semanas de muitas emoções. No papel, está assim…

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.