Reta final de Três Graças escapa de Copa do Mundo e eleições

Alguns eventos do nosso calendário costumam incomodar bastante os autores de novelas, porque interferem no número de aparelhos ligados ou simplesmente tiram atenção do produto.

Estão incluídos nessa lista as festas de fim de ano, o Carnaval, decisões de campeonatos, feriados (ninguém gosta de estrear em dia de descanso), Copa do Mundo e Eleições.

“Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, bateu de frente com alguns desses eventos, mas conseguiu escapar de Copa do Mundo e Eleições.

Um alívio!

A responsabilidade de encarar esses “tormentos” foi passada para Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que vem aí com “Quem Ama Cuida”.

O folhetim estreia em 18 de maio e reúne um time de peso, liderado por Antônio Fagundes, Tony Ramos, Leticia Colin e Mariana Ximenes.

Como antecipado, haverá um capítulo especial de estreia, com a clara intenção de segurar ou amarrar o telespectador, e semanas de muitas emoções. No papel, está assim…