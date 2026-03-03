03/03/2026
Em reunião presidida por Adailton Cruz, Governo confirma entrega do Hospital de Feijó até 30 de abril

Como encaminhamento, a Comissão definiu o monitoramento do cronograma apresentado, com previsão de funcionamento do primeiro bloco até 30 de abril

Deputado estadual Adailton Cruz
Deputado estadual Adailton Cruz/Foto: Ascom

A reforma do Hospital Geral de Feijó voltou ao centro do debate público na manhã desta terça-feira (3), durante reunião da Comissão de Saúde Pública e Assistência Social da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). A iniciativa partiu do presidente do colegiado, deputado estadual Adailton Cruz, que conduziu os trabalhos e articulou a presença de lideranças políticas do município e representantes do Movimento Popular de Feijó.

A pauta foi objetiva: cobrar transparência sobre a situação atual da obra e buscar garantias concretas quanto ao cumprimento do cronograma. Há anos aguardada pela população, a reforma do hospital representa uma das principais demandas da região. Durante o encontro, foram analisados dados técnicos, discutidas etapas pendentes e avaliadas alternativas para viabilizar a entrega do primeiro bloco dentro do prazo anunciado.

Reunião da Comissão de Saúde Pública e Assistência Social da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac)/Foto: Ascom

Estratégica para o fortalecimento da saúde no interior, a unidade atende Feijó e moradores de comunidades próximas. A conclusão da obra significa reduzir transferências de pacientes, ampliar a capacidade de atendimento em urgência, emergência, internação e ambulatório, além de oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.

Reunião da Comissão de Saúde Pública e Assistência Social da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac)/Foto: Ascom

Ao longo da reunião, Adailton Cruz reforçou a preocupação com o ritmo dos serviços e a necessidade de assegurar que o cronograma saia do papel. Para o parlamentar, a entrega do hospital não pode ser tratada como promessa, mas como prioridade administrativa, diante da urgência enfrentada pela população que depende da unidade.

Como encaminhamento, a Comissão definiu o monitoramento do cronograma apresentado, com previsão de funcionamento do primeiro bloco até 30 de abril. Na mesma data, está prevista agenda institucional em Feijó, incluindo audiência pública na Câmara Municipal, com participação do Ministério Público, para verificar o cumprimento dos compromissos e discutir as próximas etapas da reforma.

