Revitalização da Tentamen entra em fase final e espaço histórico deve ser entregue final de março

A Fundação de Cultura Elias Mansour (Fem) publicou fotos que mostram a revitalização do espaço da Sociedade Recreativa Tentamen em fase final.

O espaço foi fundado em 1924 e foi palco de bailes, formaturas e grandes eventos que marcaram a história cultural e social do Acre.

De acordo com a publicação, a entrega está prevista para o final de março. A assinatura da ordem de serviço foi feita em 7 de abril de 2022.

O presidente da Fem, Minoru Kinpara, afirma que desde 2023 a fundação tem trabalhado para revitalizar espaços e devolver para a população. “E aqui na Tentamem não foi diferente. Tivemos um problema com a empresa, que já havia sido contratada. Rompemos o contrato, abrimos uma outra licitação. E agora, como vocês podem ver, o espaço está sendo revitalizado. E agora, no final de março, o nosso governador Gladson Camelí, nossa vice-governadora, Mailza Assis, estarão devolvendo para nossa população esse espaço tão importante para nossa cultura, para nossa história, para nossa identidade. Oh, espero vocês! Final de março vai ter baile na Tentamem”, disse.

A Tentamen

O espaço histórico foi fundado em 10 de abril de 1924, surgiu como Sociedade Recreativa Tentamen e está situado no Segundo Distrito da capital Rio Branco. O lugar já foi palco de grandes eventos da sociedade acreana e seu nome se deve às diversas tentativas frustradas de fundar um clube, por parte de famílias tradicionais rio-branquenses.

A “Casa de Madeira”, que possui arquitetura única e histórica, é uma vitrine para diversos projetos culturais, como realizações de saraus com artista de diversas áreas da cultura e das artes do estado.