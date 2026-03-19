Ricco quita salários atrasados e motoristas encerram paralisação na capital

A paralisação dos motoristas de transporte coletivo, que afetou passageiros em Rio Branco, foi suspensa após a empresa Ricco efetuar o pagamento dos salários atrasados aos trabalhadores. A confirmação foi feita pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Passageiros e Cargas do Acre (SINTTPAC), Antonio Neto, ao ContilNet.

Segundo Antonio Neto, o movimento foi encerrado imediatamente após a regularização dos valores pendentes. Os salários deveriam ter sido pagos no dia 6, mas o atraso se estendeu por quase uma semana, mesmo após tentativas de negociação com a empresa.

“Ficamos negociando até o dia 12 e nada do pagamento. Foi quando decidimos pela paralisação”, explicou.

Com o repasse realizado, o serviço voltou à normalidade. No entanto, o sindicato mantém o alerta: um novo impasse pode surgir já nos próximos dias caso o adiantamento salarial de 40%, previsto para ser pago em seguida, não seja cumprido. “Caso contrário, não descartamos novas medidas nos próximos dias”, finalizou.