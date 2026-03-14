14/03/2026
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Ricco Transportes anuncia paralisação de 31 linhas de ônibus em Rio Branco a partir deste sábado

Segundo nota , a suspensão dos serviços ocorre devido a um desequilíbrio econômico-financeiro

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O serviço afeta dezenas de bairros na capital acreana
A interrupção do serviço afeta dezenas de bairros na capital acreana | Foto: Reprodução

Um comunicado publicado no perfil do Instagram,  pela empresa Ricco Transportes, responsável pela operação do transporte coletivo urbano em Rio Branco, anunciou a paralisação de 31 linhas de ônibus a partir deste sábado, 14 de março.

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Segundo nota , a suspensão dos serviços ocorre devido a um desequilíbrio econômico-financeiro provocado por uma conjuntura multifatorial que vem impactando a operação do sistema de transporte coletivo na capital acreana.

De acordo com a empresa, deixarão de operar as seguintes linhas:

101 – Santa Inês;
102A – Taquari/Praia do Amapá;
105 – Amapá;
106 – 6 de Agosto/Judia;
107 – Recanto dos Buritis;
108 – Polo Belo Jardim;
109 – Polo Benfica;
113 – Jacarandá;
114 – Ramal Bom Jesus;
115 – Ramal Castanheira;
117 – Belo Jardim I;
118 – Belo Jardim II;
119 – Ramal do Canil;
134 – Baixa Verde;
205 – Irineu Serra;
303 – Bahia/Carandá;
304 – Aeroporto Velho/Cabreúva;
381 – Transacreana km 58, 44 e 25;
382 – Polo Wilson Pinheiro/Transacreana km 18;
384 – IFAC/Transacreana;
402 – Floresta/Shopping;
701 – São Francisco/Placas;
702A – Apolônio Sales/Mangueira;
702B – Apolônio Sales/Apadeq;
703 – Wanderley Dantas/Café Contri;
705 – Quixadá;
706 – Panorama;
708 – Apolônio Sales/Altamira;
801 – Morada do Sol/Tropical/Cohab do Bosque;
803 – Manoel Julião;
805 – Aviário/Cadeia Velha.

A Ricco Transportes orientou os usuários a verificarem se utilizam alguma das linhas afetadas e recomendou atenção às mudanças no sistema de transporte público da cidade.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre alternativas operacionais, substituição das linhas ou prazo para retomada dos serviços.

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