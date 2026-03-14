Ricco Transportes anuncia paralisação de 31 linhas de ônibus em Rio Branco a partir deste sábado

Um comunicado publicado no perfil do Instagram, pela empresa Ricco Transportes, responsável pela operação do transporte coletivo urbano em Rio Branco, anunciou a paralisação de 31 linhas de ônibus a partir deste sábado, 14 de março.

Segundo nota , a suspensão dos serviços ocorre devido a um desequilíbrio econômico-financeiro provocado por uma conjuntura multifatorial que vem impactando a operação do sistema de transporte coletivo na capital acreana.

De acordo com a empresa, deixarão de operar as seguintes linhas:

101 – Santa Inês;

102A – Taquari/Praia do Amapá;

105 – Amapá;

106 – 6 de Agosto/Judia;

107 – Recanto dos Buritis;

108 – Polo Belo Jardim;

109 – Polo Benfica;

113 – Jacarandá;

114 – Ramal Bom Jesus;

115 – Ramal Castanheira;

117 – Belo Jardim I;

118 – Belo Jardim II;

119 – Ramal do Canil;

134 – Baixa Verde;

205 – Irineu Serra;

303 – Bahia/Carandá;

304 – Aeroporto Velho/Cabreúva;

381 – Transacreana km 58, 44 e 25;

382 – Polo Wilson Pinheiro/Transacreana km 18;

384 – IFAC/Transacreana;

402 – Floresta/Shopping;

701 – São Francisco/Placas;

702A – Apolônio Sales/Mangueira;

702B – Apolônio Sales/Apadeq;

703 – Wanderley Dantas/Café Contri;

705 – Quixadá;

706 – Panorama;

708 – Apolônio Sales/Altamira;

801 – Morada do Sol/Tropical/Cohab do Bosque;

803 – Manoel Julião;

805 – Aviário/Cadeia Velha.

A Ricco Transportes orientou os usuários a verificarem se utilizam alguma das linhas afetadas e recomendou atenção às mudanças no sistema de transporte público da cidade.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre alternativas operacionais, substituição das linhas ou prazo para retomada dos serviços.