18/03/2026
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Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão

Rihanna é fotografada pela primeira vez após atentado a tiros em sua residência; cantora buscou refúgio em Nova York

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O mundo do entretenimento respira aliviado nesta quarta-feira (18/03). A cantora Rihanna vista após atentado tiros mansão Nova York foi fotografada pela primeira vez desde o ataque assustador à sua residência em Los Angeles.
Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation via Getty Images

O mundo do entretenimento respira aliviado nesta quarta-feira (18/03). A cantora Rihanna vista após atentado tiros mansão Nova York foi fotografada pela primeira vez desde o ataque assustador à sua residência em Los Angeles.

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Ao lado do marido, o rapper A$AP Rocky, a artista apareceu pelas ruas de Nova York nesta terça-feira (17), demonstrando serenidade após o episódio traumático.

A aparição marca o fim de um período de reclusão da família, que deixou a Califórnia às pressas após a mansão onde viviam ser alvo de cerca de 10 disparos de arma de fogo no último dia 8 de março.

O atentado e a fuga para Nova York

No momento do crime, Rihanna estava dentro do imóvel com sua família. Felizmente, ninguém ficou ferido pelos disparos, mas o impacto psicológico foi imediato. A cantora optou por abandonar a residência de Los Angeles e buscar refúgio na Costa Leste, onde foi vista agora em público.

Com informações de Metrópoles.

A suspeita pelos disparos já foi identificada pelas autoridades como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 anos. No entanto, o mistério continua: a polícia de Los Angeles ainda não esclareceu qual seria a motivação de Ivanna para o ataque direcionado à estrela.

Investigação em curso

Enquanto Rihanna tenta retomar a normalidade em Nova York, sua propriedade na Califórnia permanece interditada. A polícia segue realizando perícias detalhadas no local para coletar provas que ajudem a entender a dinâmica do crime e garantir que não haja novas ameaças à família.

Até o fechamento desta matéria, a equipe de Rihanna não emitiu um comunicado oficial sobre o estado emocional da cantora ou sobre os planos de retorno para Los Angeles. O foco da artista, no momento, parece ser a segurança e a tranquilidade de seus filhos e do marido em solo nova-iorquino.

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