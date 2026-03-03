03/03/2026
Rio Acre continua em elevação e atinge 8,49 metros nesta terça-feira em Rio Branco

Mesmo sem chuva registrada nas últimas 24 horas, nível do manancial apresenta nova elevação em Rio Branco

O Rio Acre atingiu 8,49 metros na medição das 5h16 desta terça-feira (3), permanecendo abaixo da cota de alerta, segundo dados da Defesa Civil de Rio Branco.
O Rio Acre atingiu 8,49 metros na medição das 5h16 desta terça-feira (3), permanecendo abaixo da cota de alerta, segundo dados da Defesa Civil de Rio Branco/Foto: Reprodução

O nível do Rio Acre voltou a subir e marcou 8,49 metros às 5h16 desta terça-feira (3), conforme boletim oficial da Defesa Civil de Rio Branco.

De acordo com os dados atualizados, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 milímetro, o que indica que a elevação ocorre por fatores naturais do curso do rio e contribuições de áreas a montante.

Apesar da alta, o nível permanece bem abaixo das cotas de risco. A cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros, segundo os parâmetros oficiais.

O monitoramento do Rio Acre segue sendo realizado de forma contínua pelas autoridades municipais, que acompanham diariamente o comportamento do manancial, especialmente durante o período chuvoso amazônico.

 

