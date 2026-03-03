O nível do Rio Acre voltou a subir e marcou 8,49 metros às 5h16 desta terça-feira (3), conforme boletim oficial da Defesa Civil de Rio Branco.

De acordo com os dados atualizados, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 milímetro, o que indica que a elevação ocorre por fatores naturais do curso do rio e contribuições de áreas a montante.

Apesar da alta, o nível permanece bem abaixo das cotas de risco. A cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros, segundo os parâmetros oficiais.

O monitoramento do Rio Acre segue sendo realizado de forma contínua pelas autoridades municipais, que acompanham diariamente o comportamento do manancial, especialmente durante o período chuvoso amazônico.