14/03/2026
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Rio Acre registra 11,23 metros ao meio-dia e segue em elevação neste sábado

Nível do rio apresentou aumento gradual ao longo da manhã, segundo boletim da Defesa Civil

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Rio Acre/Foto: Secom
Rio Acre/Foto: Secom

O Rio Acre registrou 11,23 metros ao meio-dia deste sábado (14), de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. A medição indica elevação gradual do nível do rio ao longo da manhã.

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Segundo os dados, às 05h16 o nível estava em 11,14 metros. Já às 09h, a marca subiu para 11,16 metros, até alcançar os 11,23 metros na atualização das 12h.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva acumulado chegou a 9,20 milímetros. Apesar da elevação, o nível do rio ainda permanece abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros.

A cota de transbordo, por sua vez, é de 14,00 metros. A Defesa Civil segue monitorando a situação e mantém atenção para possíveis impactos caso o nível continue subindo nos próximos dias.

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