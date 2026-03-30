Rio Acre ultrapassa cota e Defesa Civil deve iniciar retirada de famílias

O nível do Rio Acre ultrapassou a cota de transbordo em Rio Branco e atingiu 14,01 metros na noite desta segunda-feira (30), segundo boletim da Defesa Civil Municipal. Com isso, as equipes iniciaram as primeiras ações para retirada de famílias em áreas de risco.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, o dia foi de preparação intensiva diante da elevação do rio. Entre as medidas adotadas estão o monitoramento do nível das águas de hora em hora, além do acompanhamento da pluviometria em toda a bacia hidrográfica.

Segundo ele, somente no último sábado foi registrado um volume de 497 milímetros de chuva em toda a bacia, o que contribuiu diretamente para a subida do rio. “Esse monitoramento é essencial para orientar nossas ações”, explicou.

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A Defesa Civil também mantém vigilância permanente em pelo menos dez bairros, observando ruas já alagadas e a proximidade da água com as residências. Além disso, foi acionado o sistema de comando de incidentes em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme Falcão, todas as secretarias municipais já estão mobilizadas, com planejamento para abertura de abrigos nas áreas mais afetadas. O prefeito também foi informado sobre a situação.

Apesar do transbordo, a Defesa Civil avalia que ainda há uma margem de cerca de 20 centímetros, o que pode retardar impactos mais severos durante a noite. No entanto, a retirada de famílias deve começar de forma gradual nas regiões atingidas.

O boletim aponta que o rio já estava acima da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e ultrapassou a marca de transbordo, estabelecida em 14 metros. Nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado foi de 4,60 milímetros.