Rio Branco e Galvez empatam primeira semifinal do Acreano e decisão fica aberta para volta

Rio Branco Football Club e Galvez Esporte Clube empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado (14), no Estádio Antônio Aquino Lopes (Florestão), conhecido como Tonicão, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Acreano de Futebol.

O confronto foi bastante disputado e contou com a presença de um bom público no estádio. No primeiro tempo, as duas equipes criaram oportunidades, mas não conseguiram abrir o placar.

Na segunda etapa, o Galvez saiu na frente logo no início. O zagueiro Diego aproveitou uma bola dentro da área e mandou para o fundo da rede do Estrelão, colocando o Imperador em vantagem.

Com o resultado, o Galvez se aproximava da vaga na final. No entanto, aos 19 minutos, após cobrança de falta e rebote do goleiro Mateus, Saulo apareceu para completar e deixar tudo igual no marcador.

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Com o empate, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (18), novamente no Tonicão, a partir das 17h. O Galvez joga pelo empate para garantir a classificação, enquanto o Rio Branco precisa vencer para seguir na disputa e buscar o 19º título na era do futebol profissional do Acre