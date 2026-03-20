Rio Branco recebe Mostra de Cinema Japonês gratuita a partir de sexta-feira

O fim de semana em Rio Branco promete uma verdadeira imersão na cultura oriental. O Consulado-Geral do Japão em Manaus, em parceria com a Fundação Japão e a Fundação de Cultura Elias Mansour, promove nesta sexta-feira (20) e no sábado (21) a Mostra de Cinema Japonês e Oficina de Caligrafia Japonesa (Shodô).

O evento será realizado na Filmoteca Acreana, localizada no Centro da capital, e tem entrada totalmente gratuita. A iniciativa tem como objetivo oferecer ao público acreano uma experiência única com a diversidade da sétima arte produzida no Japão. A programação conta com quatro longas-metragens, todos com áudio original e legendas em português, que passeiam por gêneros como drama, comédia, ação e fantasia.

Entre os destaques estão aventuras mágicas com ninjas e yokais, além de histórias emocionantes sobre superação e os encantos da vida cotidiana. É uma excelente oportunidade de lazer para reunir a família e os amigos.

Confira a programação completa dos filmes:

Sexta-feira (20/03)

18h – Neko Ninja: Uma trama que mistura ação, magia e laços familiares, acompanhando as aventuras de um ninja e seu gato mágico.

20h – Oshin: Um drama inspirador que conta a história de uma jovem enfrentando desafios e superando grandes adversidades.

Sábado (21/03)

14h – Lanchonete Kamome: Uma mistura de comédia e drama que traz um relato delicado sobre recomeços, amizade e a beleza da vida cotidiana.

14h30 – Oficina de Caligrafia Japonesa (Shodô).

17h – Kappa: o duende do Rio e o Sanpei: Uma aventura fantástica recheada de yokais, duendes e descobertas mágicas.

SERVIÇO

O quê: Mostra de Cinema Japonês e Oficina de Caligrafia Japonesa (Shodô).

Quando: 20 e 21 de março (sexta e sábado).

Onde: Filmoteca Acreana (Biblioteca Pública Adonai Barbosa dos Santos) – Av. Getúlio Vargas, 389 – Centro, Rio Branco – AC.

Quanto: Entrada Gratuita.

Classificação: Livre para todas as idades.

Programacao de filmes