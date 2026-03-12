12/03/2026
Rio Branco registra mais demissões que contratações e puxa saldo negativo de empregos no Acre

Rio Branco registra mais de 3 mil demissões e lidera perdas de empregos

aRio Branco concentra maioria das demissões registradas no Acre no início de 2026
Rio Branco concentra maioria das demissões registradas no Acre no início de 2026

Rio Branco foi o município que mais impactou o resultado negativo na geração de empregos formais no Acre no início de 2026. Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que a capital acreana liderou o número de desligamentos registrados no estado durante o mês de janeiro.

Na capital, foram contabilizadas 2.674 admissões contra 3.292 demissões, resultando em saldo negativo de 618 vagas com carteira assinada. O desempenho contribuiu diretamente para o resultado estadual, que fechou o período com mais trabalhadores dispensados do que contratados.

Em todo o Acre, foram registradas 3.810 contratações e 4.702 desligamentos, o que representa a perda de 892 postos formais de trabalho. Segundo análise da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), o setor de serviços liderou o número de demissões, seguido pelo comércio e pela administração pública.

A entidade avalia que o cenário reflete ajustes econômicos realizados por empresas após o encerramento de 2025, período que influenciou diretamente o ritmo de contratações no começo deste ano, especialmente na capital acreana, onde se concentra a maior atividade econômica do estado.

