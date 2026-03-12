Rio Branco registra mais demissões que contratações e puxa saldo negativo de empregos no Acre

Rio Branco foi o município que mais impactou o resultado negativo na geração de empregos formais no Acre no início de 2026. Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que a capital acreana liderou o número de desligamentos registrados no estado durante o mês de janeiro.

Na capital, foram contabilizadas 2.674 admissões contra 3.292 demissões, resultando em saldo negativo de 618 vagas com carteira assinada. O desempenho contribuiu diretamente para o resultado estadual, que fechou o período com mais trabalhadores dispensados do que contratados.

Em todo o Acre, foram registradas 3.810 contratações e 4.702 desligamentos, o que representa a perda de 892 postos formais de trabalho. Segundo análise da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), o setor de serviços liderou o número de demissões, seguido pelo comércio e pela administração pública.

A entidade avalia que o cenário reflete ajustes econômicos realizados por empresas após o encerramento de 2025, período que influenciou diretamente o ritmo de contratações no começo deste ano, especialmente na capital acreana, onde se concentra a maior atividade econômica do estado.