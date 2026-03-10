Rio Branco sedia 2ª edição do Torneio de Pesca Esportiva do Acre em maio; saiba mais sobre o evento

Os amantes da pesca já têm um encontro marcado na capital acreana. No dia 9 de maio, Rio Branco será palco do 2º Torneio de Pesca Esportiva, um evento que promete reunir pescadores experientes, iniciantes e famílias em torno de uma das práticas que mais cresce na região.

O Bairro da Base, região que carrega parte fundamental da história da cidade às margens do Rio Acre, será o local do campeonato. A informação foi divulgada pelo perfil do TikTok RD Imagens Aéreas.

O campeonato é uma celebração da pesca esportiva, uma prática que valoriza o respeito ao meio ambiente e a preservação dos peixes, segundo a organização.

O evento é aberto ao público e surge como uma excelente opção de lazer para o final de semana, incentivando a troca de experiências entre gerações de pescadores.

A organização convida os participantes a organizarem suas iscas e prepararem seus materiais para um dia de muita emoção. Além da competição, o encontro na Base será uma celebração da amizade e da cultura ribeirinha.