10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Rio Branco sedia 2ª edição do Torneio de Pesca Esportiva do Acre em maio; saiba mais sobre o evento

O Bairro da Base, região que carrega parte fundamental da história da cidade às margens do Rio Acre, será o local do campeonato

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Rio Branco recebe o 2º Torneio de Pesca Esportiva
Rio Branco recebe o 2º Torneio de Pesca Esportiva/Foto: Reprodução

Os amantes da pesca já têm um encontro marcado na capital acreana. No dia 9 de maio, Rio Branco será palco do 2º Torneio de Pesca Esportiva, um evento que promete reunir pescadores experientes, iniciantes e famílias em torno de uma das práticas que mais cresce na região.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O Bairro da Base, região que carrega parte fundamental da história da cidade às margens do Rio Acre, será o local do campeonato. A informação foi divulgada pelo perfil do TikTok RD Imagens Aéreas.

O campeonato é uma celebração da pesca esportiva, uma prática que valoriza o respeito ao meio ambiente e a preservação dos peixes, segundo a organização.

O evento é aberto ao público e surge como uma excelente opção de lazer para o final de semana, incentivando a troca de experiências entre gerações de pescadores.

A organização convida os participantes a organizarem suas iscas e prepararem seus materiais para um dia de muita emoção. Além da competição, o encontro na Base será uma celebração da amizade e da cultura ribeirinha.

 

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.