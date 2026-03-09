Rio Iaco permanece baixo e distante da cota de alerta em Sena Madureira

O nível do Rio Iaco segue reduzido para esta época do ano em Sena Madureira. De acordo com informações repassadas pela Defesa Civil do município, o manancial marcou 8,73 metros na medição realizada nesta segunda-feira (9).

O volume atual está bem distante da cota de alerta, estabelecida em 14 metros. A situação chama a atenção porque o mês de março costuma registrar níveis mais elevados do rio devido ao período chuvoso na região.

Apesar do cenário atual de tranquilidade, o município já enfrentou recentemente problemas com a cheia do rio. Em janeiro deste ano, o Iaco ultrapassou a cota de transbordamento, que é de 15,20 metros, chegando a atingir 15,72 metros.

Na ocasião, a enchente provocou alagamentos em diferentes áreas da cidade, deixando dezenas de famílias desabrigadas e afetando pelo menos seis bairros de Sena Madureira. A Defesa Civil segue monitorando o nível do rio diariamente.

@ricardo.amaral14