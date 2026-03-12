12/03/2026
Rio Iaco segue com nível atípico para o mês de março em Sena Madureira

Em janeiro deste ano, o rio chegou a 15,72 metros, ultrapassando a cota de transbordamento

No momento, porém, o cenário é considerado de tranquilidade tanto para os moradores quanto para os órgãos responsáveis | Foto: ContilNet

O nível do rio Iaco continua apresentando um comportamento considerado atípico para o mês de março no município de Sena Madureira. De acordo com informações da Defesa Civil, o manancial registrou 8,60 metros na medição realizada nesta quinta-feira (12), um índice abaixo do que costuma ser observado neste período do ano.

Tradicionalmente, os meses do chamado “inverno amazônico” costumam apresentar elevação no nível do rio devido ao aumento das chuvas na região. No entanto, o cenário atual é bem diferente do registrado em anos anteriores e também do nível esperado para esta época. Segundo a Defesa Civil, a cota de alerta é de 14 metros, enquanto a cota de transbordamento é de 15,20 metros. Apesar do nível atual estar bem abaixo desses limites, o monitoramento continua sendo realizado de forma permanente pelas autoridades.

Em janeiro deste ano, o rio chegou a 15,72 metros, ultrapassando a cota de transbordamento e provocando alagamentos em pelo menos seis bairros da cidade, além de deixar diversas famílias desabrigadas.

No momento, porém, o cenário é considerado de tranquilidade tanto para os moradores quanto para os órgãos responsáveis pelo acompanhamento do nível do rio, que seguem atentos às mudanças climáticas e ao volume de chuvas na região.

