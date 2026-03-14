14/03/2026
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Rio Juruá impressiona por curvas extremas e é considerado o rio mais sinuoso do mundo

Curso serpenteante atravessa florestas amazônicas e molda paisagens naturais com milhares de meandros

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Rio Juruá impressiona por curvas extremas e é considerado o rio mais sinuoso do mundo
Rio Juruá impressiona por curvas extremas e é considerado o rio mais sinuoso do mundo/ Foto: Reprodução

O Rio Juruá, que corta parte da Amazônia brasileira, é considerado um dos rios mais sinuosos do planeta. Conhecido pelas inúmeras curvas ao longo do seu percurso, o manancial chama atenção de geógrafos e pesquisadores por apresentar um traçado extremamente serpenteante em meio à floresta.

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Com cerca de 3 mil quilômetros de extensão, o rio nasce nos Andes do Peru, atravessa áreas do Acre e do Amazonas e segue até desaguar no Rio Amazonas. Ao longo do caminho, ele percorre extensas planícies alagáveis e regiões de floresta densa, servindo como importante rota de transporte para comunidades ribeirinhas da região.

Rio Juruá impressiona por curvas extremas e é considerado o rio mais sinuoso do mundo

Rio Juruá impressiona por curvas extremas e é considerado o rio mais sinuoso do mundo/ Foto: Reprodução

A característica que mais chama atenção no Juruá são os chamados meandros, que são curvas acentuadas formadas naturalmente pelo movimento do rio sobre terrenos planos e ricos em sedimentos. Em áreas de relevo pouco inclinado, a água tende a erodir uma margem enquanto deposita sedimentos na outra, fazendo com que o curso do rio se desloque lateralmente ao longo do tempo.

Esse processo cria um traçado sinuoso que pode ser observado até por imagens de satélite. Com o passar dos anos, o deslocamento das curvas também favorece a formação de lagos isolados e áreas alagadas, comuns na paisagem da bacia do Juruá.

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Além do aspecto geográfico impressionante, o rio desempenha papel fundamental na vida de milhares de moradores da Amazônia. Em muitas regiões, ele funciona como principal via de transporte para alimentos, medicamentos e deslocamento entre cidades e comunidades ribeirinhas.

Por suas características naturais e pela importância ambiental, a bacia do Juruá também abriga áreas protegidas e territórios indígenas, reforçando a relevância do rio para a conservação da biodiversidade amazônica e para a manutenção dos modos de vida tradicionais da região.

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