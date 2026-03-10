Rio Juruá volta a subir em Cruzeiro do Sul e alcança 10,50 metros nesta terça

O nível do Rio Juruá voltou a subir em Cruzeiro do Sul e marcou 10,50 metros na medição realizada nesta terça-feira (10). Apesar da elevação, até o momento não há registro de quintais ou residências atingidos pela água.

De acordo com o monitoramento hidrológico do município, a cota de alerta é de 11,80 metros, enquanto a cota de transbordamento é de 13 metros, o que indica que o rio ainda permanece abaixo do nível considerado preocupante pelas autoridades.

Somente neste ano, o Juruá já apresentou três episódios de transbordamento em Cruzeiro do Sul, atingindo cerca de 11 bairros da cidade. Mesmo com as cheias registradas anteriormente, nenhuma família precisou ser retirada de suas residências.

Com a nova elevação do nível do rio, o comando do Navio Hospitalar Dr. Montenegro voltou a programar a viagem até o município de Marechal Thaumaturgo para levar atendimento de saúde à população ribeirinha.

A embarcação deveria ter iniciado a viagem no último dia 3 de março, mas precisou adiar a saída devido ao baixo volume de água no rio, que dificultava a navegação. Agora, com a elevação do nível do Juruá, a previsão é que o atendimento ocorra no dia 23 de março, beneficiando moradores de comunidades mais distantes do Vale do Juruá.