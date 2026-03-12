rio-sedia-evento-para-debater-e-impulsionar-o-turismo-no-brasil







Começa nesta quinta-feira (12) e vai até sábado (14) a primeira edição da feira de turismo TurisMall, plataforma multieventos de turismo, negócios e inovação. Concebido como uma plataforma estratégica permanente, o evento integra governos, lideranças internacionais, investidores e entidades institucionais.

O TurisMall vai ocupar pontos-chave da cidade do Rio de Janeiro como o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio (MAR), o Copacabana Palace, a Casa Firjan e a Associação Comercial do Rio de Janeiro.

Notícias relacionadas:

O Museu do Amanhã será o ponto de encontro para agentes e operadores no fórum de turismo. Além de atividades profissionalizantes, o local abrigará estandes de empresas e estados para realização de negócios.

Serão 20 expositores da iniciativa pública e privada, e entre os destinos confirmados, estão Mato Grosso do Sul, São Paulo, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis.

Segundo o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, o Brasil teve mais de 9 milhões de turistas internacionais em 2025 e foi o país que mais cresceu no turismo internacional, em 37%. O segundo país foi o Egito, com 20%.

“O Brasil oferece uma experiência em todos os cantos. O maior produto de exportação é a alegria do povo, com muita diversidade na cultura”, disse na abertura do evento.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, informou que janeiro de 2026 foi o melhor mês da série histórica em passageiros domésticos com mais de 9 milhões de turistas internos.

“No início do ano, os turistas estrangeiros injetaram US$ 730 milhões, fomentando a economia”, disse o ministro.

A empresária e criadora do evento Mônica Medeiros disse que estar à frente de um evento setorial de turismo e negócios, como mulher, é uma conquista que carrega responsabilidade e visão de futuro.

“Ao inaugurar o TurisMall no Museu do Amanhã e em outros espaços emblemáticos do Rio de Janeiro, buscamos ir além da experiência, com geração de impacto econômico fomentando os negócios locais, promovendo um legado para a cidade”, afirmou.

Confira s programação no site oficial do evento.