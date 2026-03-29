Rio Tarauacá ultrapassa cota de transbordo e entra em alerta

O Rio Tarauacá ultrapassou a cota de transbordamento na manhã deste domingo (29), elevando o nível de atenção no município do interior do Acre. A medição mais recente aponta que o manancial atingiu 9,53 metros, superando o limite de 9,50 metros considerado crítico.

Segundo dados da Defesa Civil municipal, o avanço foi gradual nas primeiras horas do dia. Por volta das 6h, o rio marcava 9,50 metros e, às 9h, apresentou nova elevação, ainda que discreta, indicando tendência de subida.

A situação já ultrapassa também a cota de alerta, fixada em 8,50 metros, patamar que ativa medidas preventivas e mobiliza diferentes órgãos públicos. A partir desse nível, equipes passam a atuar de forma integrada para acompanhar o comportamento do rio e preparar respostas em caso de agravamento.

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De acordo com a Defesa Civil, apesar da elevação acima do limite de transbordamento, ainda não há determinação para retirada de famílias das áreas de risco. A orientação, neste momento, é manter o monitoramento contínuo, com atualizações frequentes ao longo do dia.

A tendência de cheia mantém autoridades em alerta, principalmente diante do volume de chuvas registrado nos últimos dias na região. Caso o nível continue subindo, a possibilidade de alagamentos em áreas mais vulneráveis não é descartada.