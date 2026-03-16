16/03/2026
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Riot Games anuncia verificação de idade e bloqueio de menores no Brasil devido à Lei Felca

Entenda como validar seu CPF para não perder o acesso aos jogos da Riot Games no Brasil

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Reprodução/Youtube

A Riot Games oficializou nesta segunda-feira (16/03) uma mudança drástica na operação de seus jogos em território nacional. Para se adequar à Lei 15.211/2025, o chamado “ECA Digital” (ou popularmente Lei Felca), a empresa implementará um sistema rigoroso de verificação de idade que resultará no bloqueio temporário de jogadores menores de 18 anos em títulos como League of Legends e Wild Rift.

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A nova legislação, que passa a valer nesta terça-feira, 17 de março de 2026, exige que as plataformas digitais garantam mecanismos de controle parental e proteção de dados de crianças e adolescentes.

Como os sistemas de ajuste ainda estão em transição, a Riot optou por elevar a classificação indicativa de seus principais jogos para 18 anos no Brasil como medida de segurança jurídica.

Verificação obrigátoria

A partir de hoje, jogadores que afirmam ter 18 anos ou mais deverão passar por um processo obrigatório de validação. A Riot disponibilizará métodos como consulta de CPF, cartão de crédito, envio de foto do documento de identidade ou até reconhecimento facial para estimativa de idade. Sem essa confirmação, o acesso aos servidores será interrompido.

Jogos afetados e a exceção de Valorant

Além do League of Legends, a medida atinge o Teamfight Tactics, League of Legends: Wild Rift, 2XKO e Legends of Runeterra. O jogo de tiro Valorant, no entanto, terá uma regra diferenciada: continuará acessível para adolescentes entre 12 e 17 anos, desde que um pai ou responsável legal autorize o acesso através de um novo portal de controle parental da Riot.

O que acontece com as skins e o progresso?

Para tranquilizar a comunidade, a Riot Games esclareceu que nenhuma conta de menor de idade será excluída. “O progresso, as skins, os campeões e todos os itens comprados permanecerão salvos. As contas serão apenas pausadas até que o sistema de controle parental esteja totalmente integrado para cada título específico”, informou a desenvolvedora em comunicado.

Fonte: O Globo

Redigido por ContilNet

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