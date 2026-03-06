Rodrygo, do Real Madrid, é suspeito de mandar espancar homem durante festa

O atacante brasileiro Rodrygo Goes, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, está no centro de uma polêmica após ser acusado de mandar agredir um homem durante uma festa em sua casa, em Madri, na Espanha.

De acordo com um boletim de ocorrência registrado na polícia espanhola, um brasileiro de 32 anos afirma ter sido espancado por seis amigos do jogador durante a madrugada de 1º de janeiro de 2026. O homem relatou que foi até a residência do atleta para buscar sua companheira, após ter recebido autorização de entrada por parte de um funcionário ou familiar do jogador.

Segundo o relato da vítima, o conflito começou por volta das 5h15, quando ele se preparava para deixar o local com um celular. O aparelho seria proibido na festa, e a suspeita era de que o homem pudesse ter registrado imagens do evento. Nesse momento, de acordo com a denúncia, ele teria sido cercado por seis homens ligados ao jogador e agredido com socos e empurrões.

O denunciante afirma que os agressores agiram sob ordens diretas de Rodrygo, embora o atleta não tenha participado das agressões fisicamente. Durante o ataque, o grupo teria tomado o celular da vítima para verificar se havia registros da festa.

Laudos médicos apresentados pelo homem apontam diversas lesões, incluindo torções, ferimentos pelo corpo e um coágulo na cabeça. Devido à gravidade das agressões, ele precisou se afastar do trabalho por 36 dias.

A assessoria de imprensa de Rodrygo se manifestou sobre o caso e afirmou que, até o momento, o jogador não recebeu qualquer notificação oficial das autoridades sobre a denúncia.

