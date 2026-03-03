A influenciadora digital Rogéria Rocha usou as redes sociais nesta terça-feira (3) para alertar seguidores sobre informações falsas envolvendo o nome do menino Luan, de Cruzeiro do Sul. Segundo ela, a vaquinha solidária criada para a construção da casa da criança foi oficialmente encerrada após a conclusão e entrega do imóvel à família. Qualquer nova campanha pedindo dinheiro em nome do garoto, afirmou, não existe.

Rogéria explicou que tomou conhecimento de tentativas recentes de arrecadação usando o caso, mesmo após o objetivo inicial ter sido alcançada. A influenciadora pediu que a informação fosse compartilhada para evitar que outras pessoas sejam enganadas.

A campanha original, que ganhou grande repercussão nas redes sociais, contou com o apoio de Rogéria e de Derineudo, e mobilizou doações financeiras e de materiais de construção. A iniciativa permitiu que Luan e a mãe deixassem uma moradia em condições precárias e passassem a viver em um ambiente seguro e digno.

No novo pronunciamento, Rogéria reforçou que não há qualquer arrecadação ativa em nome da família e orientou que denúncias sejam feitas caso surjam pedidos suspeitos.

Veja o vídeo: