29/03/2026
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Roubos caem em fevereiro no Acre, mas ainda somam 175 casos no mês

Dados são do Ministério Público do Acre (MPAC).

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Dados são do Ministério Público do Estado— Foto: Reprodução

O número de roubos no Acre apresentou queda em fevereiro de 2026, mas os índices ainda acendem alerta. Segundo dados do Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), foram registradas 175 ocorrências – entre casos consumados e tentados – no mês, uma redução em relação a janeiro, quando houve 225 registros. Mesmo assim, o total acumulado no início do ano já chega a 400 casos.

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Apesar da diminuição de 50 ocorrências de um mês para o outro, os números mostram que a criminalidade segue concentrada principalmente na capital. Rio Branco lidera com folga, somando 128 casos, o equivalente a 73,14% de todos os registros no estado.

Na sequência aparecem Cruzeiro do Sul, com 19 ocorrências (10,86%), e municípios como Sena Madureira e Tarauacá, com cinco casos cada. Outras cidades apresentam números menores, mas que, somados, ajudam a compor o cenário estadual.

Os dados também revelam que os crimes têm dias mais críticos. O sábado lidera o ranking, com 32 ocorrências, seguido por terça-feira (29) e quinta-feira (28). Já domingo, segunda e sexta-feira registraram o mesmo número: 21 casos cada.

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Entre os itens mais visados, o celular aparece disparado na frente, sendo alvo em 71 ocorrências – quase metade do total (47,33%). Motocicletas (30 casos) e dinheiro (15) também estão entre os principais alvos, seguidos por bolsas, carteiras e bicicletas.

Outro ponto de atenção é a forma como os crimes são cometidos. Em 51 ocorrências houve uso de arma de fogo, número bem superior ao de casos com arma branca, que somaram 17 registros. A motocicleta também aparece com destaque, sendo utilizada em 42 crimes, o que reforça a agilidade como estratégia dos criminosos.

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