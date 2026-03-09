Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a Rua São Bento, na região da Baixada da Sobral, completamente alagada na noite desta segunda-feira (9), em Rio Branco. As imagens registram uma forte correnteza tomando conta da via e dificultando a passagem de moradores.

No registro, é possível ver pessoas com a água na altura dos joelhos passando pelo trecho inundado, enquanto carregam bicicletas. A cena que mais chama atenção é a de uma mulher que aparece empurrando uma bicicleta com uma criança, enquanto enfrenta o fluxo da correnteza.

O volume de água impressiona e transforma a rua em uma espécie de rio improvisado. A força da correnteza faz com que os moradores atravessem com cautela para evitar quedas ou que sejam arrastados.

Enquanto alguns tentam passar pelo local, outros moradores aparecem observando a situação, preocupados com o nível da água e os riscos causados pela inundação.

A região da Baixada da Sobral é conhecida por registrar alagamentos durante períodos de chuva intensa, o que costuma gerar transtornos para quem mora ou precisa circular pelas ruas do bairro.

Veja o vídeo: