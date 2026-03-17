Sabesp (SBSP3) sobe mais de 2% após resultado acima do esperado com custos menores

A Sabesp (SBSP3) divulgou nesta segunda-feira (16) seu balanço do quarto trimestre de 2025 (4T25), com destaque para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) acima das estimativas do consenso de mercado. As ações da Sabesp fecharam com ganhos de 2,66%, cotadas a R$ 149,50.

O Itaú BBA avalia que a Sabesp apresentou um sólido crescimento anual do EBITDA, impulsionado pela contínua redução de despesas controláveis, principalmente com pessoal, materiais e inadimplência.

No que diz respeito aos investimentos, o BBA destaca que a empresa alcançou outro recorde, atingindo R$ 4,8 bilhões, e cumpriu todas as metas incrementais de unidades do Fator U para o período de 2024-2025 com um mês de antecedência, tanto para novas unidades de água quanto de esgoto

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A XP vê o EBITDA acima das projeções como um fator de conforto para a tese de investimento em um momento em que o mercado começou a levantar algumas preocupações relacionadas a riscos hidrológicos. O desempenho sólido decorre principalmente de um volume 2% acima do esperado, com tarifas médias em linha com a XP.

Do lado de custos, a Sabesp reportou números em linha com as estimativas da XP, enquanto a inadimplência de R$ 90 milhões no trimestre ficou bem abaixo da projeção de R$ 171 milhões. “Embora a surpresa positiva em volumes seja bem-vinda, ela não é necessariamente estrutural, ainda que possamos ter de revisar nossas estimativas de inadimplência recorrente (run-rate), o que poderia levar a uma revisão para cima de nossas projeções”, comenta a corretora.

O Morgan Stanley também considera os resultados da Sabesp sólidos, com destaque para o EBITDA ajustado acima das expectativas do mercado, que foi sustentado por custos e despesas operacionais controlados.

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O JPMorgan, por sua vez, avaliou que os resultados da Sabesp no 4T25 vieram ligeiramente acima das suas estimativas. O EBITDA ajustado somou cerca de R$ 3,4 bilhões, 11% acima da estimativa do JPMorgan. O desempenho acima do esperado foi impulsionado principalmente por menores despesas com pessoal e menores níveis de inadimplência, embora o banco ainda aguarde mais detalhes sobre esses pontos.

Na receita, o desempenho ficou 4% acima das estimativas, impulsionado por volumes mais fortes, com alta de 4% na base anual, parcialmente compensados por um mix tarifário menos favorável. O banco avalia, no entanto, que esse efeito deve ser compensado na próxima revisão tarifária, prevista para janeiro de 2027.

Do lado dos custos, as despesas com pessoal somaram cerca de R$ 400 milhões, aproximadamente R$ 300 milhões abaixo das estimativas e também inferiores aos níveis recentes, o que levou o JPMorgan a aguardar mais esclarecimentos sobre possíveis efeitos pontuais ou reclassificações contábeis.

O BTG comenta que os números do EBITDA foram impulsionados principalmente por controle de custos, enquanto a receita atingiu R$5,68 bilhões, em linha com as estimativas , com aumento de volumes faturados e retirada de descontos compensados por mix tarifário mais fraco devido a tarifas sociais.

Recomendação de compra

A XP Investimentos reiterou recomendação de compra para Sabesp, com preço-alvo de R$ 162,40, pois o papel sendo negociado a uma taxa interna de retorno (TIR) real atrativa de 10,6%. O BTG também manteve recomendação de compra e preço-alvo de R$ 155,00.

O Itaú BBA manteve classificação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) e preço-alvo de R$ 154,50.

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O Morgan Stanley reiterou recomendação overweight (exposição acima da média do mercado, equivalente à compra), com preço-alvo de R$ 162. O JPMorgan também mantém recomendação overweight para a companhia, que segue como uma de suas principais escolhas no setor, com taxa interna de retorno real estimada em 9,7%.