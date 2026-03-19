19/03/2026
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Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos

Produtora da TV Globo morre em acidente de carro e deixa jornalistas abalados ao vivo nesta quinta

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A edição do Bom Dia São Paulo desta quinta-feira (19/03) terminou em um clima de profunda tristeza e consternação. A apresentadora Sabina Simonato, ao lado de Marcelo Pereira e Guilherme Pimentel, não conseguiu conter as lágrimas ao comunicar o falecimento da produtora Fernanda Santos, de 53 anos, integrante de longa data da Redação da TV Globo em São Paulo.
Reprodução/TV Globo

A edição do Bom Dia São Paulo desta quinta-feira (19/03) terminou em um clima de profunda tristeza e consternação. A apresentadora Sabina Simonato, ao lado de Marcelo Pereira e Guilherme Pimentel, não conseguiu conter as lágrimas ao comunicar o falecimento da produtora Fernanda Santos, de 53 anos, integrante de longa data da Redação da TV Globo em São Paulo.

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Fernanda foi vítima de um trágico acidente de trânsito na Zona Norte da capital paulista. Ela estava em um carro de aplicativo que se envolveu em uma colisão após uma conversão proibida. A jornalista chegou a ser socorrida, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

Uma trajetória de excelência

Fernanda Santos era uma figura respeitada e querida nos bastidores da emissora. Formada em Jornalismo desde 1998, ela possuía uma carreira sólida de mais de 20 anos na Globo. Além do jornalismo, Fernanda era mestre e doutora em Comunicação pela USP e formada em Pedagogia.

Sua atuação era destaque especialmente na cobertura do Carnaval paulistano. “Quantas e quantas transmissões no Anhembi por décadas”, relembrou Sabina, visivelmente abalada.

Com informações do Metrópoles.

Marcelo Pereira também prestou sua homenagem, destacando a generosidade da colega: “Fernanda me ensinou muito quando eu cheguei. Na minha primeira transmissão de Carnaval, me explicou sobre as escolas”.

Despedida emocionante

Nos minutos finais do programa, o clima pesado que pairava sobre a equipe desde o início da manhã foi explicado. Sabina Simonato, com a voz embargada, tentou finalizar o telejornal com uma mensagem de apoio aos familiares, mas precisou interromper sua fala.

“Os nossos mais sinceros sentimentos à família. Abraço à família, aos amigos nesse momento tão difícil. Ela deixa a mãe, três irmãos. Eu não consigo continuar”, desabafou a apresentadora antes do encerramento silencioso do programa. Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento da profissional.

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