Sabor da infância: empreendedor vende cascalho com banana e viraliza

Um doce simples, crocante e cheio de história voltou aos holofotes, e com um toque inusitado. O “cascalho com banana”, vendido por Junior Oliver, em Brasiléia, viralizou nas redes sociais ao despertar lembranças da infância e provocar curiosidade em quem nunca experimentou a combinação. A postagem foi feita no TikTok ainda nesta terça-feira (24).

O vídeo que apresenta a iguaria já ultrapassa 15 mil visualizações no TikTok e soma mais de mil curtidas, embalado por uma mistura de humor, regionalismo e nostalgia. Na gravação, Junior Oliver brinca com a reação do público: “Cascalho com banana? Que moda é essa? Isso não é moda, é história e nostalgia”.

O cascalho, para quem não conhece, é um doce tradicional acreano, conhecido por sua textura seca e crocante, geralmente consumido com café com leite. De origem ibérica, semelhante ao barquilho, ele marcou gerações, especialmente nas merendas vendidas em frente às escolas.

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A versão com banana, no entanto, deu um novo fôlego à tradição. Produzido de forma artesanal, o doce ganhou fama local e passou a ser chamado nas redes como “o melhor cascalho de banana da fronteira”. Mas o sucesso não veio só pelo sabor: veio pela memória. Nos comentários, seguidores relatam experiências que atravessam décadas.

“Isso é tão bom, merendava direto na porta da escola”, escreveu um usuário. “Meu Deus, que saudade, comi muito quando era criança”, comentou outra seguidora. “Eu não lembrava desse doce”, disse mais um, resumindo o sentimento coletivo.

O empresário ainda fala. “Dizem que meu cascalho com banana é a nostalgia de quem teve uma infância. E aí, será que é verdade? Só você vir experimentar pra saber. Nas redes sociais, é conhecido como o melhor cascalho de banana da fronteira”, enfatiza Oliver.

Pelo visto, com banana ou sem, o cascalho continua cumprindo bem esse papel: trazer de volta a memória dos tempos que, embora não possam voltar, conseguem ser revisitados.