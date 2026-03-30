Saerb abre processo seletivo em Rio Branco com salários de até R$ 7 mil

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) abriu inscrições para um processo seletivo simplificado com vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com o edital, os salários variam conforme o cargo e podem chegar a mais de R$ 7 mil, principalmente para funções de nível superior. As oportunidades são destinadas ao reforço das equipes administrativa e operacional do órgão.

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca responsável pela organização do certame. O prazo segue até o dia 20 de abril.

O processo seletivo prevê contratação temporária, com duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogada conforme a necessidade do serviço público.