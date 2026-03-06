Saiba como ficam os pelotões da Fórmula 1 para o GP da Austrália

A Fórmula 1 abre a temporada 2026 neste domingo (8/3), no GP da Austrália, em Melbourne, primeira corrida após a ampla mudança de regulamento da categoria. Os treinos livres em Albert Park já indicaram como devem se formar os pelotões no início do campeonato.

Atual bicampeã do Mundial de Construtores, a McLaren aparece como a principal força do fim de semana. Pelas simulações de ritmo de corrida, a equipe britânica deve ser cerca de 0s07 mais rápida que a Mercedes e 0s15 à frente da Ferrari.

A projeção para o treino classificatório mantém a mesma ordem. A McLaren surge novamente na liderança, com vantagem estimada de 0s12 sobre a Mercedes.

No pelotão intermediário, a Racing Bulls deve ter desempenho mais forte na classificação, onde aparece como quinta força. Já nas simulações de corrida, a equipe cai para oitavo. A Alpine apresenta cenário oposto: nona no qualifying e sexta em ritmo de prova.

Entre as novatas da temporada, Audi e Cadillac ainda buscam competitividade e aparecem próximas ao fundo do grid nas projeções iniciais. Mesmo assim, nenhuma delas tem desempenho tão baixo quanto o da Aston Martin, apontada como a última força neste início de campeonato.