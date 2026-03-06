07/03/2026
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Saiba como ficam os pelotões da Fórmula 1 para o GP da Austrália

Escrito por Portal Leo Dias
saiba-como-ficam-os-pelotoes-da-formula-1-para-o-gp-da-australia

A Fórmula 1 abre a temporada 2026 neste domingo (8/3), no GP da Austrália, em Melbourne, primeira corrida após a ampla mudança de regulamento da categoria. Os treinos livres em Albert Park já indicaram como devem se formar os pelotões no início do campeonato.

Atual bicampeã do Mundial de Construtores, a McLaren aparece como a principal força do fim de semana. Pelas simulações de ritmo de corrida, a equipe britânica deve ser cerca de 0s07 mais rápida que a Mercedes e 0s15 à frente da Ferrari.

A projeção para o treino classificatório mantém a mesma ordem. A McLaren surge novamente na liderança, com vantagem estimada de 0s12 sobre a Mercedes.

No pelotão intermediário, a Racing Bulls deve ter desempenho mais forte na classificação, onde aparece como quinta força. Já nas simulações de corrida, a equipe cai para oitavo. A Alpine apresenta cenário oposto: nona no qualifying e sexta em ritmo de prova.

Entre as novatas da temporada, Audi e Cadillac ainda buscam competitividade e aparecem próximas ao fundo do grid nas projeções iniciais. Mesmo assim, nenhuma delas tem desempenho tão baixo quanto o da Aston Martin, apontada como a última força neste início de campeonato.

