22/03/2026
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Saiba em quais estados a Seleção Brasileira nunca jogou desde 1914

Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins seguem fora do mapa

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Saiba em quais estados a Seleção Brasileira nunca jogou desde 1914
Saiba em quais estados a Seleção Brasileira nunca jogou desde 1914/Foto: Reprodução

Um levantamento recente sobre a presença da Seleção Brasileira nos estados do país revelou um dado que chama atenção: cinco unidades da federação nunca receberam uma partida oficial ou amistosa da equipe.

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Os estados de Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins seguem fora da rota de jogos da Seleção, mesmo após mais de um século de história do time nacional, fundado em 1914. Ou seja, são mais de 100 anos sem que essas regiões tenham recebido a equipe em campo.

Os estados de Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins seguem fora da rota de jogos

Os estados de Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins seguem fora da rota de jogos/Foto: Reprodução

O dado ganha ainda mais relevância quando comparado a outros estados que, embora já tenham sediado partidas, enfrentam longos intervalos sem jogos. Em Sergipe, por exemplo, a última vez que a Seleção entrou em campo foi em 1969, um hiato de mais de cinco décadas.

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De acordo com o levantamento, a distribuição das partidas ao longo dos anos mostra concentração em regiões com maior estrutura esportiva, especialmente no Sudeste e Sul do país. Por outro lado, estados do Norte ainda enfrentam limitações logísticas e menor presença no calendário da equipe.

A ausência prolongada reforça debates sobre a descentralização do futebol brasileiro e a necessidade de ampliar o alcance da Seleção para diferentes regiões do país. Para torcedores desses estados, a chance de ver o time de perto ainda segue como uma expectativa distante.

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