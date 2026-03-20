20/03/2026
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Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA

Marcelo Frisoni foi detido em Orlando após discussão por relógio de luxo supostamente falso; polícia encontrou cofre com réplicas e ferramentas de manipulação

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Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Reprodução/ Internet

O empresário Marcelo Frisoni, conhecido nacionalmente por seu antigo relacionamento com a apresentadora Ana Maria Braga, foi preso nesta sexta-feira (20/3) em Orlando, nos Estados Unidos. A detenção ocorreu após uma sucessão de eventos caóticos que envolvem desde a suspeita de comércio de produtos falsificados até denúncias graves de agressões físicas e verbais contra familiares e conhecidos.

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De acordo com informações apuradas pelo portal Metrópoles, o estopim da confusão foi a entrega de um relógio de luxo. O item teria sido levado do Brasil para os EUA pela namorada de Frisoni, a pedido de um amigo do filho do empresário. Ao receber o acessório, o proprietário percebeu imediatamente, inclusive pelo peso, que se tratava de uma réplica, iniciando um confronto que exigiu a intervenção da polícia local.

Agressões, Cofre Secreto e Contradições

A situação de Marcelo Frisoni complicou-se drasticamente após a chegada das autoridades à sua residência, onde novas evidências de irregularidades foram encontradas.

  • Agressões em Família: Relatos indicam que, durante a discussão sobre a autenticidade do relógio, Frisoni teria agredido fisicamente o dono do item e o próprio filho, Luiz Henrique.

  • Apreensão de Provas: Durante as buscas, a polícia de Orlando localizou um cofre contendo diversos relógios falsificados e ferramentas que seriam utilizadas para a manipulação desses objetos. Todo o material seguiu para perícia.

  • Acusações Cruzadas: Em um momento de tensão, o empresário chegou a acusar o próprio filho pelo suposto roubo do item original, versão que foi contestada pelas vítimas durante depoimentos ao vivo em programas de TV.

Resumo do Caso: Prisão de Marcelo Frisoni (2026)

Confira os dados consolidados sobre a ocorrência policial nos Estados Unidos:

Item do Caso Informações Oficiais
Suspeito Marcelo Frisoni
Local da Detenção Orlando, Flórida (EUA)
Motivo Principal Suspeita de fraude (relógios falsos) e agressão
Vítimas Relatadas Luiz Henrique (filho) e Flávio (dono do relógio)
Material Apreendido Relógios réplicas e ferramentas de relojoaria
Data da Ocorrência 20 de março de 2026

O caso de Marcelo Frisoni segue sob investigação das autoridades da Flórida. Segundo o levantamento do Metrópoles, a defesa do empresário ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações de agressão e a origem do material falsificado encontrado em sua posse. O episódio reacende polêmicas antigas envolvendo o nome do empresário e coloca em xeque sua situação imigratória e jurídica nos Estados Unidos, onde as leis contra a pirataria e agressão doméstica são aplicadas com rigor severo.

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