Saiba onde assistir à última convocação da Seleção antes da Copa

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 entra em sua fase mais tensa. Nesta segunda-feira (16/3), às 15h30 (horário de Brasília), o técnico Carlo Ancelotti realiza a última convocação da Seleção Brasileira antes da divulgação da lista final para o Mundial. O anúncio define o grupo que enfrentará dois gigantes europeus em solo norte-americano, servindo como o “vestibular final” para os jogadores que buscam uma vaga no elenco do hexa.

A Canarinho terá pela frente a França, no dia 26 de março, em Boston, e a Croácia, no dia 31 de março, em Orlando. Estes amistosos são fundamentais para ajustar a equipe que estreará oficialmente na Copa em junho.

Desfalques e Possíveis Surpresas

A convocação da Seleção Brasileira de hoje deve vir acompanhada de algumas ausências significativas que preocupam a comissão técnica.

Baixa Confirmada: Rodrygo está oficialmente fora da Copa do Mundo após romper o ligamento do joelho, abrindo uma disputa acirrada no setor ofensivo.

Dúvidas por Lesão: Nomes como Éder Militão, Bruno Guimarães e a jovem promessa Estêvão também podem ficar de fora desta lista por questões físicas.

Novas Oportunidades: Com os desfalques, Ancelotti deve testar novas peças que se destacaram nos campeonatos europeus e no Brasileirão no início deste ano.

Agenda e Transmissão: Convocação da Seleção Brasileira

Confira os detalhes para não perder nenhum nome da lista de Ancelotti:

Evento Detalhes Data e Horário Hoje, 16 de março, às 15h30 (Brasília) Onde Assistir Canal oficial da CBF TV no YouTube Amistoso 1 Brasil x França (26/03 – 17h) em Boston Amistoso 2 Brasil x Croácia (31/03 – 21h) em Orlando Estreia na Copa 13 de junho contra Marrocos

A expectativa em torno da Seleção Brasileira é máxima, já que estes são os últimos 180 minutos de futebol antes do embarque definitivo para a sede do Mundial. Além do entrosamento tático, Ancelotti busca definir quem será o substituto imediato de Rodrygo e como montar o meio-campo sem peças fundamentais. A transmissão ao vivo pela CBF TV deve registrar audiência recorde, com torcedores de todo o país ansiosos para saber quem serão os escolhidos para vestir a nova camisa azul com detalhes em preto lançada recentemente.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet