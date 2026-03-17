Saiba onde assistir aos jogos das oitavas da Champions League

O mundo do futebol para nesta terça-feira (17/3) para acompanhar o início das definições nas oitavas de final da Champions League. Quatro vagas para as quartas de final estão em jogo, com confrontos que reúnem as maiores estrelas do planeta. Enquanto alguns gigantes como Real Madrid e PSG construíram vantagens confortáveis nos jogos de ida, outros, como Arsenal e Bayer Leverkusen, entram em campo em total igualdade.

Conforme destacado pelo portal Metrópoles, o destaque inesperado desta fase é o Bodo/Glimt, da Noruega, que viaja até Portugal com uma vantagem de três gols sobre o Sporting, tornando-se a grande sensação do torneio até aqui.

Cenário dos Confrontos e Vantagens

A rodada promete ser de alta voltagem, especialmente no Etihad Stadium, onde o Manchester City tentará uma virada histórica contra o Rei da Europa.

Real Madrid soberano: Após vencer por 3 a 0 no Bernabéu, os merengues podem até perder por dois gols de diferença para o City.

PSG em alta: Com o placar de 5 a 2 sobre o Chelsea, os franceses estão muito próximos da classificação em Londres.

Equilíbrio total: Arsenal e Bayer Leverkusen decidem a vaga após o 1 a 1 na ida; quem vencer em Londres avança.

A zebra norueguesa: O Bodo/Glimt tenta segurar o Sporting após o surpreendente 3 a 0 na Noruega.

Guia de Transmissão: Onde Assistir à Champions League hoje

Confira os horários e os canais para não perder nenhum lance das decisões:

Jogo Horário (Brasília) Onde Assistir Sporting x Bodo/Glimt 14h45 TNT e Max Chelsea x PSG 17h00 Max Arsenal x Bayer Leverkusen 17h00 Space e Max Manchester City x Real Madrid 17h00 SBT, TNT e Max

Com a final da Champions League se aproximando, cada erro pode ser fatal. Os clubes que avançarem hoje garantem não apenas o prestígio esportivo, mas também uma premiação milionária da UEFA. A expectativa é de recordes de audiência nas plataformas de streaming e na TV aberta, especialmente para o duelo entre City e Real, considerado por muitos uma “final antecipada”. Prepare o coração e o controle remoto, pois a elite do futebol europeu entra em campo para definir seu destino.