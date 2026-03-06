07/03/2026
ContilPop
Saiba os bastidores do jantar de Virginia e Biancardi em Paris que está dando o que falar

Escrito por Portal Leo Dias
Virginia Fonseca e Bruna Biancardi chamaram atenção dos fãs ao se encontrarem no mesmo restaurante em Paris nesta sexta-feira (6/3). A namorada de Vini Jr. e a esposa de Neymar marcaram presença no sofisticado Siena Paris, localizado na região central da capital francesa. A coincidência rapidamente repercutiu nas redes sociais. O portal LeoDias reuniu os bastidores da visita das duas ao local, episódio que gerou grande burburinho entre seguidores e internautas. Confira os detalhes a seguir!

No restaurante, Virginia aproveitou um espaço exclusivo, reservado apenas para convidados, acompanhada de amigos em uma mesa ampla e com serviço personalizado de diversos garçons. Enquanto isso, Biancardi permaneceu na área aberta, mantendo postura discreta e interagindo com os demais clientes do salão. O contraste entre os dois ambientes e a forma como cada uma aproveitou o momento chamou atenção de quem acompanhava as publicações online.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Story de Virginia FonsecaFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Foto: Reprodução/Instagram @brunabiancardi
Story de Bruna BiancardiFoto: Reprodução/Instagram @brunabiancardi
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Story de Virginia FonsecaFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Foto: Reprodução/Instagram @brunabiancardi
Story de Bruna BiancardiFoto: Reprodução/Instagram @brunabiancardi

Durante a experiência gastronômica, um detalhe curioso: ambas pediram exatamente o mesmo prato. A diferença ficou por conta do clima das mesas. No caso de Virginia, a influenciadora animou a noite cantando e dançando com os músicos, interpretando sucessos internacionais como “Shallow”, de Lady Gaga, e até colocando um batidão brasileiro para tocar no Siena, transformando o espaço em uma verdadeira festa regada a espumantes, vinhos e muita energia.

A celebração ganhou ainda um toque especial com a equipe do local, que levou velas pirotécnicas, conhecidas como “velas vulcão”, até a mesa da artista. Já Biancardi optou por permanecer mais reservada. Sentada em sua mesa, a criadora de conteúdo, mãe de Mavie e Mel, acompanhava a música ao vivo tocada ao violão e cantava discretamente algumas canções, reforçando o contraste entre sua postura tranquila e o clima animado do grupo de Virginia.

