Saiu a nova convocação do Governo para o sistema socioeducativo; veja lista

O governo do Acre avançou em mais uma etapa do concurso público do sistema socioeducativo e convocou novos aprovados para assumir vagas de agente socioeducativo. A lista, divulgada nesta quarta-feira (18), no Diário Oficial do Estado (DOE), chama candidatos classificados a partir da 215ª posição, reforçando o quadro de profissionais que atuam diretamente com adolescentes em cumprimento de medidas.

Ao todo, nove candidatos foram convocados nesta fase, todos para o cargo de agente socioeducativo masculino.

Antes da posse, os convocados precisam enfrentar uma etapa considerada decisiva: a inspeção médica oficial. Para isso, será necessário apresentar uma série de exames, incluindo avaliações cardiológica, neurológica, psiquiátrica, oftalmológica e ortopédica, além de exames laboratoriais como hemograma e glicemia. Todos os laudos devem ter sido emitidos há, no máximo, 90 dias.

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A análise será feita pela Junta Médica Oficial do Estado, com atendimentos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, até o dia 9 de abril. Caso haja necessidade, exames complementares podem ser solicitados.

Além da etapa médica, os candidatos também devem entregar a documentação exigida até o dia 10 de abril, em unidades específicas nas duas cidades. A lista inclui documentos pessoais, comprovantes, declarações e o atestado de aptidão física e mental emitido pela junta médica.

O cronograma prevê que todo o processo, incluindo inspeção, entrega de documentos e posse, seja concluído até 16 de abril. Quem não cumprir os prazos ou deixar de apresentar algum item obrigatório pode perder a vaga.

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