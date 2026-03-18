18/03/2026
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Saiu! OAB divulga lista de candidatos aprovados no 45º Exame de Ordem

A relação dos examinandos aprovados foi divulgada no site da OAB Nacional

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OAB divulga lista dos aprovados no 45º Exame de Ordem
OAB divulga lista dos aprovados no 45º Exame de Ordem/Foto: Assessoria OAB/AC

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tornou pública, na última terça-feira (17), a relação dos examinandos aprovados no 45º Exame de Ordem Unificado. A lista foi publicada no site da OAB Nacional.

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A relação dos examinandos aprovados foi divulgada na ordem seccional, cidade de prova, número de inscrição e nome do examinando em ordem alfabética.

O presidente da OAB Seccional Acre, Rodrigo Aiache, publicou a lista em seu perfil no Instagram e parabenizou os aprovados. “Parabéns a todos os aprovados no 45º Exame de Ordem! Hoje, vocês não conquistaram apenas uma aprovação. Conquistaram um sonho. Que essa vitória seja o início de uma caminhada linda na advocacia. Sejam bem-vindos à OAB!”, disse.

O resultado divulgado é preliminar do 45º Exame da Ordem Unificado e os examinandos ainda poderão entrar com recursos entre 18 e 20 de março, conforme o edital. A divulgação do resultado definitivo da 2ª fase está prevista para o dia 1º de abril de 2026.

LEIA TAMBÉM: OAB divulga lista de candidatos aprovados no 45º exame unificado da ordem; veja lista

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação ou dos dois últimos semestres.

Confira a lista:

Resultado preliminar do 45 exame da ordem unificado

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