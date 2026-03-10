Saiu! Ufac divulga lista dos aprovados no vestibular para o curso de Medicina em 2026; confira

A Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou o resultado final do processo seletivo do vestibular de Medicina na última segunda-feira (9).

Este foi o primeiro ano do novo modelo de ingresso no curso de Medicina da Ufac com vestibular próprio com organização da Cebraspe. Anteriormente universidade utilizava o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para esse curso.

Ao todo, foram 80 vagas em disputa no processo seletivo para mais de 5,4 mil inscrições efetivadas, que registrou uma média de 67,8 candidatos por vaga, de acordo com os dados da Pró-Reitoria e Graduação (Prograd) da Ufac.

As provas foram aplicadas em dois domingos, nos dias 11 e 18 de janeiro. O resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da redação serão apresentados na ordem de número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota de Ciências Humanas (P1), nota de Linguagens e Códigos (P2), nota de Ciências da Natureza (P3), nota de Matemática (P4), nota total das provas objetivas e nota provisória da redação (P5).

Confira o cronograma oficial

13/2/2026: Resultado final das provas objetivas e resultado provisório da redação

24/2/2026: Divulgação da relação final de renda

9/3/2026: Divulgação do resultado final do vestibular e informações sobre matrícula

24/3/2026: Consulta individual ao espelho de desempenho

Confira a lista:

EDITAL Nº 13 – UFAC – PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA 2026 (1)