15/03/2026
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Santos x Corinthians onde assistir, horário e escalações (15)

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Estádio da Vila Belmiro preparado para o clássico Santos x Corinthians pelo Brasileirão.
Foto: Divulgação

O domingo (15) reserva um dos maiores espetáculos do Campeonato Brasileiro de 2026. A partir das 16h (de Brasília), a mítica Vila Belmiro recebe o Clássico Alvinegro entre Santos e Corinthians. Com elencos recheados de estrelas internacionais e técnicos de peso no banco de reservas, a promessa é de um confronto histórico e de muitos gols.

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Como o jogo acontece no tradicional horário nobre do futebol na TV aberta, a busca por Santos x Corinthians onde assistir já domina a internet. O torcedor quer saber em qual canal sintonizar para ver o duelo particular entre o ataque santista liderado por Neymar e Gabigol contra o Timão do holandês Memphis Depay.

Para você não perder nenhum detalhe desse clássico imperdível, o ContilNet organizou todas as informações de transmissão e as prováveis equipes.

📺 Onde assistir a Santos x Corinthians ao vivo?

A transmissão do Clássico Alvinegro será ampla e atenderá aos torcedores que preferem a TV ou a internet. Confira as opções para este domingo:

  • TV Aberta: TV Globo (transmissão para o estado de São Paulo e parte da rede).

  • Pay-per-view: Premiere (para todo o Brasil).

  • Streaming Gratuito: Canal Ge TV (no YouTube).

📋 Prováveis Escalações: Retorno de Neymar e mistério no Timão

Os técnicos Juan Pablo Vojvoda (Santos) e Dorival Júnior (Corinthians) finalizam os últimos detalhes de suas equipes com novidades e desfalques de peso.

O momento do Santos: O Peixe vai a campo com força máxima em seu setor ofensivo. O técnico Vojvoda terá o retorno triunfal de Neymar, que foi poupado na última partida contra o Mirassol, formando um ataque dos sonhos ao lado de Rony e Gabigol. A única dúvida fica por conta de Zé Rafael, que trata um edema na coxa.

  • Provável escalação do Peixe: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Rony e Gabigol.

O momento do Corinthians: Do lado corintiano, Dorival Júnior quebra a cabeça para montar a equipe. O atacante Yuri Alberto segue fora, enquanto Hugo e Felipe Longo continuam no departamento médico. A grande expectativa da Fiel é a possível volta de Matheus Pereira. A nova contratação do clube, o inglês Jesse Lingard, ainda não foi regularizado no BID e não poderá estrear, deixando a responsabilidade dos gols para Memphis Depay.

  • Provável escalação do Timão: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, André e Breno Bidon (ou Rodrigo Garro); Memphis Depay e Gui Negão.

⚖️ Ficha Técnica e Arbitragem

  • Partida: Santos x Corinthians

  • Data e Horário: Domingo, 15 de março de 2026, às 16h (de Brasília).

  • Local: Estádio da Vila Belmiro, Santos (SP).

  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

  • Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

  • VAR: Wagner Reway (SC)

Por: Redação ContilNet

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