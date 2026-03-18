Santos x Internacional onde assistir e prováveis escalações (18)

A noite desta quarta-feira (18) promete ser inesquecível na Vila Belmiro. A partir das 21h30 (horário de Brasília), o Santos recebe o Internacional em um dos confrontos mais pesados da rodada do Campeonato Brasileiro. Com o Peixe ostentando um ataque estrelado e o Colorado buscando pontos preciosos fora de casa, a principal dúvida do torcedor neste momento é sobre santos x internacional onde assistir e quem vai a campo.

O ContilNet preparou um guia completo para você não perder um minuto sequer dessa decisão. Confira as múltiplas opções de transmissão ao vivo – incluindo alternativas gratuitas na internet –, os desfalques e os times montados pelos técnicos.

📺 Horário e onde assistir ao vivo hoje

Para a alegria dos torcedores de todo o Brasil, este jogão terá uma cobertura multiplataforma completa, passando na TV aberta, no pay-per-view e também de graça na internet.

Horário: 21h30 (de Brasília).

Local: Vila Belmiro, Santos (SP).

Transmissão: TV Globo (TV aberta para praças selecionadas), Premiere (pay-per-view) e canal Getv (gratuitamente no YouTube).

📋 Prováveis Escalações: Ataque dos sonhos no Peixe e Colorado com mudanças

Com um elenco de peso, o Santos atrai todos os holofotes, mas lida com algumas baixas defensivas. Do outro lado, o Inter vem estruturado para tentar surpreender no litoral paulista.

A situação do Santos: A torcida santista tem motivos de sobra para lotar a Vila, já que o trio de ataque formado por Barreal, Gabigol e Neymar está pronto para jogo. No entanto, o departamento médico vetou o lesionado Vinícius Lira, e Luan Peres cumpre suspensão. Zé Rafael e Gabriel Bontempo ainda são dúvidas para a partida.

O provável Peixe: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, Oliva e Neymar; Barreal, Gabigol e Rony.

A situação do Internacional: Pelo lado Colorado, o técnico aposta em um time sólido e compacto para segurar o ímpeto dos donos da casa. O único desfalque confirmado de peso é Paulinho, que está suspenso e não viajou com a delegação para a Baixada Santista.

O provável Colorado: Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Ronaldo, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero, Borré e Bernabei.

⚖️ Arbitragem do Jogo

A CBF designou a seguinte equipe de arbitragem para comandar o apito neste confronto de gigantes:

Árbitro Principal: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

Árbitro de Vídeo (VAR): Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Por: Redação ContilNet