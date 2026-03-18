Santos x Internacional: tudo sobre o jogo da 7ª rodada do Brasileirão na Vila Belmiro

A Vila Belmiro será o cenário de um dos confrontos mais tensos da 7ª rodada da Série A nesta quarta-feira (18/03). Santos x Internacional onde assistir ao vivo escalações é a busca principal de torcedores que acompanham o drama de dois gigantes que lutam contra a crise.

Com os técnicos Juan Pablo Vojvoda (Santos) e Paulo Pezzolano (Inter) balançando no cargo, o resultado desta noite pode ser determinante para o futuro das comissões técnicas.

O Peixe ocupa a 14ª posição com seis pontos, enquanto o Colorado vive um pesadelo na lanterna da competição, somando apenas dois pontos em seis jogos.

Com informações de CNN Brasil.

Onde Assistir e Horário

Transmissão: Globo (TV Aberta) e Premiere (TV Fechada).

Streaming: GE TV.

Horário: 21h30 (horário de Brasília).

Tempo Real: Acompanhamento completo pelo CNN Esportes.

Como chega o Santos

Vojvoda tem problemas sérios para montar a defesa. O lateral Vinicius Lira está fora da temporada por lesão de LCA, e o zagueiro Luan Peres cumpre suspensão. A grande dúvida é o volante Gabriel Bontempo, que tenta se recuperar de uma contratura lombar a tempo do jogo.

Provável escalação: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo (Zé Ivaldo) e Escobar; Christian Oliva, Willian Arão e Neymar; Rony, Barreal e Gabigol.

Como chega o Internacional

O Colorado terá o retorno de Paulo Pezzolano à beira do gramado após cumprir suspensão. No entanto, o time não contará com o volante Paulinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A pressão é total sobre o elenco, que ainda não venceu no campeonato.