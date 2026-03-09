09/03/2026
ContilPop
Saque-Aniversário FGTS 2026: Nascidos em março já podem sacar

Dinheiro na conta: Caixa libera retirada para novo grupo, mas alerta para o fim do prazo de quem nasceu em janeiro. Confira a tabela.

Calendário do Saque-Aniversário FGTS 2026 liberado para nascidos em março.

A Caixa Econômica Federal liberou o novo lote do Saque-Aniversário FGTS 2026. Desde o início deste mês, os trabalhadores nascidos em março já podem realizar a retirada de parte do saldo de suas contas ativas e inativas.

Para muitos brasileiros, esse recurso extra chega em boa hora para aliviar as contas de início de ano. No entanto, é preciso ficar atento ao prazo: quem não sacar até a data limite terá o valor retornado automaticamente para o fundo.

Calendário de Pagamentos: Março e Alertas

Se você faz aniversário neste mês, seu dinheiro já está disponível no aplicativo. Mas atenção: trabalhadores nascidos em janeiro têm apenas até o final deste mês para realizar o saque antes que o benefício expire.

Confira as datas vigentes agora:

  • Nascidos em Janeiro: Saque disponível até 31 de março (Última chance!)

  • Nascidos em Fevereiro: Saque disponível até 30 de abril

  • Nascidos em Março: Saque disponível de 02/03 a 29/05

Quanto eu vou receber?

O valor do Saque-Aniversário FGTS 2026 não é o saldo total da conta. Ele é calculado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50%, somada a uma parcela adicional fixa.

Saldo no FGTS Alíquota Parcela Adicional
Até R$ 500,00 50%
De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50,00
De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150,00
Acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900,00

Como antecipar ou sacar?

Todo o processo pode ser feito digitalmente, sem necessidade de ir até uma agência.

  1. Baixe o aplicativo FGTS (Android ou iOS);

  2. Verifique se a modalidade “Saque-Aniversário” está ativa;

  3. Cadastre uma conta bancária de sua titularidade (pode ser de qualquer banco ou conta digital, como Nubank ou Inter);

  4. O valor cai em até 5 dias úteis.

Atenção às novas regras: Lembre-se que, ao optar pelo Saque-Aniversário, você perde o direito de sacar o valor total da conta em caso de demissão sem justa causa (recebendo apenas a multa de 40%).

Fonte: Redação ContilNet com informações da Caixa

