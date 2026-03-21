Sargento diz que vídeo do caso Gisele foi criado por IA, mas análise aponta autenticidade

Durante entrevista exibida no programa Domingo Espetacular, o sargento suspeito de envolvimento no caso Gisele afirmou que o vídeo que circula sobre o episódio teria sido manipulado com uso de inteligência artificial com o objetivo de prejudicá-lo.

Segundo a reportagem, o conteúdo mostra imagens relacionadas ao caso e passou a repercutir nas redes sociais após a divulgação. O militar sustenta que o material não seria verdadeiro e que teria sido criado ou alterado para comprometer sua imagem.

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Especialistas ouvidos pela produção analisaram o vídeo e concluíram que não há indícios de manipulação. De acordo com a avaliação técnica apresentada, as imagens são consideradas autênticas.

A divergência entre a versão do sargento e a análise dos peritos reforça a necessidade de aprofundamento das investigações para esclarecer os fatos e responsabilidades no caso.